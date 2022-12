Não ir em cantigas...

A Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira votou e chumbou as propostas de desanexação das uniões de freguesia do concelho agregadas em 2013.

A Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira votou e chumbou as propostas de desanexação das uniões de freguesia do concelho agregadas em 2013. Durante a sessão, o Cavaleiro Andante não pôde deixar de notar a ausência de dois presidentes de junta que sempre foram frontalmente contra as uniões: o independente eleito pelo PS Mário Cantiga, de Alhandra, e o socialista Cláudio Lotra, de Alverca. Ao que consta, os dois autarcas terão tido compromissos inadiáveis que os impediram de marcar presença. Há imperativos de agenda que caem que nem ginjas....