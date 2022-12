Tudo o que vier é ganho

A última reunião do executivo da Câmara de Santarém antes do Natal teve duas caras novas

A última reunião do executivo da Câmara de Santarém antes do Natal teve duas caras novas (e jovens) em relação ao que tem sido habitual. A bancada do PSD chamou novamente Beatriz Martins e a bancada do PS estreou Miguel Almeida para substituírem os habituais titulares. Os jovens autarcas entraram mudos e saíram calados, mas certamente com direito à regulamentar senha de presença. O que nestes tempos de inflação galopante e de gastos natalícios sempre deve dar algum jeito....