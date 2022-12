O presidente da Câmara do Entroncamento, o socialista Jorge Faria, exaltou-se durante a última reunião do executivo e mandou calar o vereador da oposição

O presidente da Câmara do Entroncamento, o socialista Jorge Faria, exaltou-se durante a última reunião do executivo e mandou calar o vereador da oposição, Rui Madeira (PSD), por este ter pedido a palavra para responder ao vereador Carlos Amaro (PS), que o acusou de não se preocupar com o desenvolvimento económico do concelho. Esta não é a primeira vez – e o Cavaleiro Andante desconfia que não será a última – que Jorge Faria tenta controlar a reunião e silenciar a oposição com métodos mais musculados. O Cavaleiro Andante recomenda-lhe umas tisanas para acalmar os nervos e os tiques

norte-coreanos. Pode ser que passe....