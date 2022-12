Nersant dá medalhas de ouro a seguir a dois mandatos com prejuízo

A Nersant entregou recentemente uma medalha de ouro ao empresário de Abrantes Jorge Rosa que foi durante muitos anos director-geral da Mitsubishi, no Tramagal. A entrega da medalha decorreu num jantar organizado para o efeito onde estiveram presentes vários elementos da direcção e do conselho geral presidido pelo homenageado. Jorge Rosa nunca foi membro efectivo da direcção e não se lhe conhece serviços relevantes prestados à Nersant como associação. Talvez por isso o próprio, durante o seu discurso de agradecimento, tenha sentido a necessidade de reconhecer que a medalha só lhe foi dada por ser amigo de Domingos Chambel, actual presidente da Nersant. Tendo em conta que Chambel já leva dois anos de mandato com prejuízos do exercício que somam quase 500 mil euros o Cavaleiro Andante sugere ao senhor engenheiro Jorge Rosa que devolva a medalha para que a Nersant possa fazer dinheiro para os prejuízos.