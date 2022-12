Osvaldo Pires, é escuteiro no agrupamento de Alhandra e foi visto durante um recente simulacro a tomar conta de um pequeno incêndio.

O presidente da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, o social-democrata Osvaldo Pires, é escuteiro no agrupamento de Alhandra e foi visto durante um recente simulacro a tomar conta de um pequeno incêndio que serviu para treinar os escutas. O Cavaleiro Andante deu com a situação e não pôde deixar de elogiar a escolha acertada da organização para tomar conta das chamas. Afinal de contas toda a gente sabe que Osvaldo Pires é homem mais que habituado a lidar com o fogo sobretudo o fogo político....