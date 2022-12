Pior que uma obra de Santa Engrácia

Pedro Gonçalves, da bancada do CDS na Assembleia Municipal do Entroncamento, considera vergonhoso que uma câmara, do mesmo partido do Governo, não consiga convencer o Ministério da Administração Interna a avançar com a construção da nova esquadra da PSP, um projecto de que já se ouve falar há mais de 20 anos. O presidente da Câmara do Entroncamento, o socialista Jorge Faria, ignorou a crítica mas o Cavaleiro Andante concorda com o eleito do CDS. A nova esquadra da PSP parece uma obra de Santa Engrácia, que devia envergonhar o poder local e central. E com a agravante de ainda nem sequer ter saído do papel....