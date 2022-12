Sobrecarga natalícia

Atrás do palco o Pai Natal do Natal dos Hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo queixava-se da quantidade de mensagens de Boas Festas que os seus colegas de trabalho lhe vão enviando para a caixa de e-mail.

Atrás do palco o Pai Natal do Natal dos Hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo queixava-se da quantidade de mensagens de Boas Festas que os seus colegas de trabalho lhe vão enviando para a caixa de e-mail. “Mas será que toda a gente me vai mandar mensagens a desejar Bom Natal? Assim enchem-me a caixa”, desabafava. É mesmo caso para dizer que a tradição já não é o que era....