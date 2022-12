Tudo em família!

João Rosa do Céu, filho do ex-presidente da Câmara de Alpiarça e irmão da actual vice-presidente do município, está a acumular funções de advogado da autarquia com o cargo de eleito pelo PS

João Rosa do Céu, filho do ex-presidente da Câmara de Alpiarça e irmão da actual vice-presidente do município, está a acumular funções de advogado da autarquia com o cargo de eleito pelo PS na assembleia municipal. João Rosa do Céu ganha cerca de 1.900 euros mensais através de um contrato por três anos feito por ajuste directo pela actual presidente, Sónia Sanfona, que teve o pai do advogado como mandatário da sua candidatura. Recentemente, o eleito do PSD na Assembleia Municipal de Alpiarça, Armindo Batata, enviou uma queixa ao Tribunal Administrativo para que seja averiguada a alegada incompatibilidade de funções. Se o tribunal decidir pela incompatibilidade, o Cavaleiro Andante aposta (sem grande risco) que João Rosa do Céu vai renunciar ao mandato na assembleia municipal. É que entre o valor da avença com a câmara e o das senhas de presença da assembleia municipal não há comparação possível; e nos tempos que correm a vida custa a todos, até mesmo aos que têm no cartão do partido uma espécie de seguro de vida....