A sorte do Francisco Madelino é o azar do país

Depois da intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa, que fez chegar a António Costa várias queixas que foram entregues no gabinete da Presidência da República, o lugar de Madelino parece ser forrado de pedra e aço. Não há investigação da PJ nem acusações de despesismo e favorecimento que abanem o lugar onde Francisco Madelino se senta. Sinal de que ou os funcionários querem mudar de chefe, porque este lhes causa azia, ou não há coragem para destapar a verdadeira teia de interesses que também deve envolver muitas das chefias na organização da fundação. Francisco Madelino é de poucas falas por isso não admira que embirrem com ele. Com o país em alvoroço com a dança nas cadeiras do Governo é normal que estes problemas na Inatel fiquem resolvidos com o tempo e com as férias na neve.