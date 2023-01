Enfermidade comunicacional

A Comissão de Utentes do Concelho de Benavente emitiu um comunicado no final do ano

A Comissão de Utentes do Concelho de Benavente emitiu um comunicado no final do ano onde revelava que não tinha recebido qualquer resposta aos dois e-mails que enviara à direcção da Unidade de Saúde Familiar (USF) de Samora Correia a solicitar a marcação de uma reunião. Afinal, veio a saber-se através da USF, as mensagens nunca chegaram ao destino porque foram enviadas para um endereço de correio electrónico desactivado há uma dúzia de anos, ainda nos tempos em que existia a Sub-Região de Saúde de Santarém. De tanto ligar às questões da saúde, a comissão de utentes, pelos vistos, esqueceu-se que, por vezes, também há problemas nas comunicações, embora nestes casos pareçam, mais fáceis de solucionar do que a eterna falta de médicos de família....