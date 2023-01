Meter água

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O executivo pretende construir o complexo junto das piscinas cobertas, perto do Jardim das Rosas, o que para o Bloco de Esquerda “irá fechar ainda mais o rio Almonda ao usufruto das pessoas”. O Cavaleiro Andante deu uma volta pela cidade e de repente fez-se luz: por que não aproveitar a obra embargada do Intermarché que destruiu as chaminés da Fábrica António Alves? Água é coisa que por ali não falta....