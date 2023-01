A correr para o bolo!

Os Alverca Urban Runners realizaram o último treino do ano em Alverca

Os Alverca Urban Runners realizaram o último treino do ano em Alverca do Ribatejo com a chamada São Silvestre Pirata, uma corrida e caminhada que junta todos os anos centenas de pessoas faça chuva ou faça frio. O Cavaleiro Andante não sabe se é o desejo de convívio ou de superação pessoal que os move, mas tem quase a certeza que o doping em forma de bolo-rei também é capaz de ajudar um pouco… .