Domingos Chambel anda a fazer contas de final do ano

A NERSANT prepara-se para a próxima assembleia-geral onde a actual direcção vai apresentar contas pela terceira vez. Os dois primeiros exercícios com Domingos Chambel como presidente foram negativos em cerca de meio milhão de euros. Adivinha-se que o empresário de Abrantes esteja a fazer contas de comerciante para ver se desta vez consegue ao menos ter um resultadinho positivo. O Cavaleiro Andante deseja-lhe um feliz Ano Novo e muita sorte no caminho de pedras que tem sido conseguir mudar a gestão da NERSANT, embora, que se saiba, o que tem mudado verdadeiramente é o estado de degradação do antigo pavilhão de feiras, o verdadeiro elefante branco de Torres Novas.