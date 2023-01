Russo declara guerra aos pombos

Depois de várias tentativas para controlar a praga de pombos em Santarém, com recurso a diversos métodos

Depois de várias tentativas para controlar a praga de pombos em Santarém, com recurso a diversos métodos, incluindo uma força aérea composta por aves de rapina amestradas, o município escalabitano promete nova investida contra as aves que enxameiam alguns pontos da cidade. A novidade foi deixada pelo vereador Nuno Russo em reunião da assembleia municipal. Tendo em conta o apelido do autarca, pode ser que desta vez os pombos se intimidem e ganhem asas....