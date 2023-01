A Câmara de Azambuja atribuiu um “Vale Natal” no valor de 15 euros por agregado familiar a 71 famílias carenciadas que são compostas por 230 pessoas, com o objectivo de tornar a quadra festiva “um pouco mais feliz”, justificou a vereadora com o pelouro da Acção Social, Mara Oliveira (CDU). A proposta foi a ratificação na última reunião do executivo municipal, tendo sido aprovada com os votos favoráveis do PS, CDU e PSD e com o voto contra da vereadora do Chega, Inês Louro, que fez as contas e concluiu que a verba total repartida por 230 pessoas dá uma média de 4,63 euros a cada elemento, ou seja, uma “esmola”. Mas, como diz a sabedoria popular, a cavalo dado não se olha o dente...