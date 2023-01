Caos metropolitano

A Carris Metropolitana começou o ano no concelho de Vila Franca de Xira com muita confusão

A Carris Metropolitana começou o ano no concelho de Vila Franca de Xira com muita confusão e queixas à mistura por parte dos passageiros. Seja pela nova - e complexa - tabela de horários e preços seja pelas rotas que não estão a agradar a toda a gente. E para provar que o caos é real até alguns motoristas já andaram com as voltas trocadas devido aos números das novas rotas. São as chamadas dores de crescimento. Felizmente nem tudo é mau: pelo menos os autocarros são novos!.