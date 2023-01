IP nem coisa nem sai de cima

Em Abril próximo cumprem-se três anos desde que a passagem de nível do Peso, nos arredores de Santarém, foi encerrada ao trânsito rodoviário após ali ter acontecido um segundo acidente mortal no prazo de quatro anos. Desde aí, moradores da zona, habituais utilizadores da travessia e autarcas têm denunciado a necessidade de criar uma passagem desnivelada no local. O problema é que o assunto está nas mãos da empresa pública Infraestruturas de Portugal. E atendendo à velocidade vertiginosa com que os processos andam naquela casa, o melhor mesmo é toda a gente esperar sentada. Basta recordar, a título de exemplo, que a supressão da passagem de nível das Assacaias, igualmente nos arredores da cidade, está prometida há mais de 20 anos e até hoje... bola!.