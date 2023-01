Desaparecido, eu?

O ex-presidente da União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, Luís Almeida, foi uma das pessoas apanhadas pela televisão nos festejos de fim de ano no Terreiro do Paço, em Lisboa. Uma aparição inesperada no meio de milhares de pessoas que só vem confirmar o erro de casting da CDU nas últimas eleições autárquicas ao preterir Luís Almeida por Ana Fajardo. É que o homem está mesmo em todo o lado, até quando já não é presidente!.