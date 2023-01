“Não te escondas nas tabernas nem te metas na política”

Na Chamusca, em tempos que já lá vão, um velho disse para o seu filho já quase homem; “ó rapaz, quando fores homem de verdade nunca te escondas nas tabernas nem te metas na política”. Ouvi esta história numa conversa ao telefone depois de partilhar o último fenómeno da Chamusca: vai nascer um parque de estacionamento para meia centena de carros no centro da vila num espaço que dantes era o jardim e a horta da casa de família de Agnelo Cid, que foi comprada a bom preço pela autarquia mas que, entretanto, custou uma pipa de massa. Vai ser certamente a grande obra do reinado de Paulo Queimado e da sua querida vice-presidente. A Chamusca estava mesmo a precisar de um parque de estacionamento no centro da vila. As gentes da política chamusquense podem começar a preparar-se para ouvirem o foguetório no dia em que os autarcas e os funcionários da câmara começarem a estacionar os seus carrinhos mesmo à porta do edifício dos Paços do Concelho.