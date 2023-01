Protestar Sentado

Os utentes do Centro de Saúde de Alhandra concentraram-se em frente à unidade de saúde.

Os utentes do Centro de Saúde de Alhandra concentraram-se em frente à unidade de saúde para protestarem contra a falta de médicos de família. Mas alguns, que já não têm idade nem uma saúde de ferro de jovens, protestaram sentados. É que sem médico é melhor não arriscar e como neste país as respostas demoram pelo menos não cansam as pernas.