A culpa é da fruta!

No Dia de Reis o presidente do conselho de administração do Hospital de Vila Franca de Xira, Carlos Andrade Costa, publicou um vídeo nas redes sociais da instituição para, em jeito de homilia dominical, transmitir uma mensagem de confiança a todos os fiéis e garantir que tudo vai bem no reino que lidera. O dirigente voltou a atirar as culpas para terceiros de alguns problemas continuarem por resolver como a passagem para as 35 horas. Foram, segundo o gestor, “fruto das circunstâncias”, incluindo a saída de quatro secretários de Estado do Tesouro que tinham o poder para resolver o assunto. A ver vamos se este não será mais um ano de “fruta” difícil de engolir....