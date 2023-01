Aquecer a voz

partilhe no Facebook

Diz o povo que quem canta os seus males espanta e foi isso mesmo que o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, fez na noite de 9 de Janeiro no cantar das Janeiras. O autarca cantou para espantar males que lhe estão a dar dores de cabeça todos os dias como a gritante falta de médicos de família e no fim, caso ainda houvessem males à espreita, sempre houve uma jeropiga à mão para afogar as mágoas e brindar ao Ano Novo....