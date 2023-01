Não é para me gabar...

O presidente da Câmara de Almeirim, o socialista Pedro Ribeiro, continua bastante activo no Facebook e no início deste novo ano decidiu publicar um longo texto, intitulado “2022 – Um balanço de um ano sem eleições”, para desmistificar a ideia de que os autarcas só fazem obra em ano de eleições. Após descrever uma extensa lista de obras concluídas ou em curso e de outras medidas executadas pela Câmara de Almeirim ao longo do ano passado Pedro Ribeiro concluiu assim, em jeito de auto-elogio: “No final de tudo isto terminámos 2022 com uma execução orçamental de 93% da receita, talvez a melhor de sempre e uma dívida a fornecedores que só não é zero porque não o conseguimos do ponto de vista administrativo”. Imaginem agora como seria se fosse ano de eleições e o autarca se pudesse recandidatar....