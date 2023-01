O habitualmente sereno e reservado vereador da Câmara de Santarém Manuel Afonso (PS) saiu do seu registo pacato na última reunião do executivo. A ‘culpa’ foi do vereador do Chega, Pedro Frazão, que aproveitou o período antes da ordem do dia para criticar o facto de a União de Freguesias da Cidade de Santarém, presidida pelo socialista Diamantino Duarte, ter dado subsídios no valor de 15 mil euros durante 2022 aos Bombeiros Voluntários de Santarém, presididos pelo mesmo Diamantino Duarte, que é também líder da concelhia de Santarém do PS. Embora o presidente da junta e dos bombeiros não tenha participado nessas deliberações, o vereador do Chega condenou de forma contundente a situação, o que Manuel Afonso não gostou. A discussão chegou a tal ponto que, após ser interrompido por Frazão enquanto respondia, Afonso exclamou mesmo, peremptório: ”O senhor cale-se! Quando eu falo o senhor põe-se em sentido!”. Por momentos Manuel Afonso parecia ter voltado aos tempos de oficial dos comandos na guerra colonial. Só faltou mesmo sacar da G3… .