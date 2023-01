Haja alguém para animar a festa

Utentes do “Clube dos Saberes”, da Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém, estiveram na última reunião do executivo.

Utentes do “Clube dos Saberes”, da Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém, estiveram na última reunião do executivo da Câmara de Santarém para cantar as Janeiras ao executivo municipal e desejar saúde e bom trabalho para 2023. Foi uma espécie de aperitivo cultural para a discussão política que se seguiu, em que os vereadores Pedro Frazão (Chega) e Manuel Afonso (PS) estiveram particularmente activos no que toca a picardias verbais que meteram termos como “chafurdice”, “pára-quedistas” e “xenofobia regional”. Está visto que o espírito natalício teve um prazo de validade curto por aquelas bandas, venha pois daí o Carnaval… .