Vamos ver do que Galamba é capaz

O novo ministro das Infraestruturas, João Galamba, não tem ligações ao Ribatejo mas isso não impediu que, em 2009 e 2011, o então líder do PS, o famigerado José Sócrates, o impusesse nas listas socialistas de candidatos a deputado por Santarém nas Legislativas desses anos. E sempre em lugar elegível, está claro! Por isso, nem que seja pelo trabalho de casa que deve ter feito nessas campanhas eleitorais, Galamba não tem desculpa para ignorar velhas necessidades desta região, como a modernização da Linha do Norte a supressão de passagens de nível, o obstáculo à circulação que é a ponte da Chamusca ou as novas ligações rodoviárias há muito prometidas. O novo ministro tem oportunidade de mostrar serviço e afimar-se para lá da imagem do rapaz do brinquinho na orelha com ar rebelde… Cá estaremos para ver se é capaz.