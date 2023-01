Uma grávida residente em Torres Vedras foi transportada pelo INEM para a urgência de Obstetrícia do Hospital de Abrantes durante o último fim-de-semana no âmbito do funcionamento rotativo implementado no Centro Hospitalar do Médio Tejo, Hospital Distrital de Santarém e Centro Hospitalar do Oeste que alternam entre si o funcionamento das urgências de Obstetrícia e o bloco de partos. O problema é que aquela especialidade em Abrantes esteve fechada durante o fim-de-semana. Sendo assim, não restou outra alternativa senão conduzir a utente até ao Hospital Distrital de Santarém. Com 33 semanas de gestação, tanto a mãe como o bebé estão agora a ser acompanhados em regime de internamento e, se tudo correr como previsto, pode dizer-se que, 200 quilómetros depois, a utente irá dar à luz ao fundo do túnel....