Cortar o mal pela raiz

Depois de um abaixo-assinado reclamando por soluções para as árvores que na Primavera deixavam o ar irrespirável com milhares de sementes semelhantes a algodão pelos ares o município de Vila Franca de Xira não esteve com meias medidas e cortou boa parte dos choupos que davam problemas. Agora resta saber se no Verão não virá alguém

queixar-se do excesso de sol e calor e a lamentar a falta que fazia uma sombrinha....