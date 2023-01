O exemplo do Mercado da Chamusca

Mas foi no Mercado da Chamusca, que esteve cinco anos encerrado para obras, que o executivo de maioria socialista voltou a mostrar que não tem jeito para gerir. A foto que ilustra este texto tem três meses e reflecte as condições em que os comerciantes do mercado trabalhavam. O ridículo da história é que tiveram de ser os comerciantes a juntarem-se num abaixo-assinado, que entregaram em mãos ao presidente da câmara, para que, durante as obras, não lhes fosse cobrado renda do espaço. Para bom entendedor numa questão de gestão, meia palavra basta .