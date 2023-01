Tiros no escuro

A presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona, recebeu uma carta anónima que, apesar de dizer que é assinada por 27 elementos da corporação dos bombeiros municipais do concelho, não está assinada por ninguém, nem sequer tem remetente. Na missiva, a coberto do cobarde anonimato, é denegrida a imagem do comandante dos bombeiros, Hugo Teodoro, onde são feitas diversas acusações nomeadamente de não ser digno para o cargo que ocupa. Sónia Sanfona nem quer ouvir falar no assunto embora diga que o vai resolver. Resta sabe se consegue descobrir quem tem tanta vontade em ver o actual comandante pelas costas e, quem sabe, ficar-lhe com o lugar....