Vítor Moura com ciúmes de Vasco Damas lá “falou um bocadinho”...

O vereador do PSD na Câmara de Abrantes, Vítor Moura, insurgiu-se na última reunião do executivo contra o facto de, segundo o próprio, o presidente Manuel Valamatos dar mais tempo de antena ao seu colega da oposição, Vasco Damas, vereador do movimento ALTERNATIVAcom. “Aquilo que faz com o vereador Vasco é deixar funcionar a democracia, comigo o senhor foge do contraditório como o diabo foge da cruz”, atirou Vítor Moura. Na resposta, o presidente considerou que as reuniões não são nenhum programa de televisão e garantiu que trata os dois vereadores da oposição de forma igual, autorizando então Vítor Moura a “falar um bocadinho”....