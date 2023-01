Deputado jamais!!

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), está no seu último mandato

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), está no seu último mandato e desconhece-se qual vai ser o seu futuro, político e/ou profissional quando chegar o final do mandato, em 2025. O futuro a Deus pertence, como diz a voz popular, mas há uma opção que o autarca rejeita desde já liminarmente. Na última reunião de câmara, Ricardo garantiu, alto e em bom som: “Nunca fui e nunca serei deputado”! Só lhe faltou largar um sonoro “jamais!” em francês, igual ao que proferiu e celebrizou um ministro das Obras Públicas quando questionado acerca de um novo aeroporto na margem sul do Tejo....