Mais uma herança de Moita Flores

O corte da rua do mercado deixou a nu as fragilidades da rede viária no planalto da cidade de Santarém.

São heranças de intervenções que vêm do tempo em que Moita Flores era dono e senhor do município quando o escritor e antigo polícia se gabava de ter contratado um dos melhores especialistas do país para reconfigurar a malha viária da cidade. O resultado tem estado à vista nas ruas junto ao mercado, na acanhada rotunda do tribunal, na Avenida do Brasil e por aí fora....