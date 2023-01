A Rua Dr. Jaime Figueiredo, junto ao Mercado Municipal de Santarém, tem pouco mais de 100 metros de extensão mas o seu corte temporário ao trânsito, na segunda-feira, 16 de Janeiro, causou mossa logo no primeiro dia. Ao cair da tarde, quando se conjugou o fecho das escolas com a saída dos empregos, as filas de trânsito entupiram vários pontos da cidade e deram cabo do juízo aos automobilistas. Atravessar o planalto citadino, de São Bento ao Sacapeito, chegou a demorar mais de meia hora. A coisa foi de tal monta que o vereador do Trânsito acabou por desautorizar os técnicos do município e implementar logo no dia seguinte uma alternativa de trânsito na zona para minorar os danos. Mais uma prova de que o tamanho não importa e que uma pequena rua pode originar grandes chatices....