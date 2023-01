Reforço de segurança

partilhe no Facebook

O clima de insegurança na aldeia de Calhandriz está a crescer a cada dia que passa devido aos assaltos a habitações que têm acontecido nas últimas semanas. Cada um protege-se como pode e no largo da aldeia o Cavaleiro Andante encontrou este dispositivo avançado de protecção de uma porta à base de tijolo. Com tamanho obstáculo pelo caminho é quase certo que nenhum larápio no seu perfeito juízo se vai dar ao trabalho de arrombar a porta...certo?.