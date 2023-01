Pata na poça

partilhe no Facebook

O parque de estacionamento municipal que serve a estação da Póvoa de Santa Iria está frequentemente inundado, o que dá dores de cabeça aos condutores que ali estacionam diariamente. Já houve até casos de condutores que estacionaram o carro de manhã e quando chegaram tinham as viaturas inundadas. Num Inverno que está a ser bastante chuvoso já era hora do município colocar uma informação no local a aconselhar aos automobilistas o uso de galochas....