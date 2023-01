Aprovação à força

Depois da proposta para actualização salarial do Grupo de Intervenção Permanente dos Bombeiros de Azambuja ter sido chumbada com os votos contra do PSD e Chega - que consideram o valor insuficiente - os socialistas do executivo municipal de Azambuja tiraram um coelho da cartola: o vice-presidente e a vereadora da Protecção Civil, que estavam impedidos de votar - o primeiro por pertencer aos órgãos sociais dos bombeiros e a segunda por ter uma relação amorosa com o comandante da corporação - meteram férias e foram substituídos, na reunião seguinte, por dois socialistas sem impedimento de voto. A proposta, claro, acabou aprovada com os votos do PS (3) e CDU (1). As férias convenientes até podiam ter sido uma feliz coincidência, não tivesse o Cavaleiro Andante ouvido o vice-presidente, António José Matos, dizer ao presidente que se fossem substituídos a proposta era aprovada. É caso para dizer que quem manda pode… E os socialistas de Azambuja, com o fiel apoio da CDU, ainda vão podendo....