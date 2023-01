Cuidado com os paus!

O vereador do Chega na Câmara de Vila Franca de Xira, Barreira Soares, apresentou na última reunião do executivo várias imagens que ilustram a degradação de algumas paragens de autocarro do concelho.

Uma delas, colocada recentemente pela Carris Metropolitana, é apenas um poste dentro de uma área sem passeios nem local para os utentes esperarem pelo transporte em condições de segurança e conforto. O autarca criticou o que chamou de “concurso de semeia o pau” e apelou para que a colocação deste e de outros ‘paus’ do género possa ser revista, avaliada e alterada se necessário. O Cavaleiro Andante concorda plenamente porque mandam as regras do civismo e do bom senso que não se ande para aí a espetar ‘paus’ a torto e a direito, como se não houvesse amanhã....