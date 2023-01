O “nosso amigo” André Ventura

Discutia-se já a ordem do dia na última reunião da Câmara de Abrantes quando o vereador do PSD pediu a palavra

Discutia-se já a ordem do dia na última reunião da Câmara de Abrantes quando o vereador do PSD pediu a palavra, durante o primeiro ponto da Divisão de Desenvolvimento Social, para falar de subsidio-dependência. “Tal e qual como diz, também com alguma razão, o nosso amigo do Chega, o senhor André Ventura...”, começou por dizer Vítor Moura. Perante tanta mesura será que o PSD de Abrantes já anda a lançar a escada para uma coligação nas próximas eleições autárquicas?.