Desta vez a coisa funcionou em Santarém

Com as obras junto ao Mercado de Santarém, e o desvio do trânsito, Santarém virou um pandemónio durante um dia, a provar que a cidade sempre foi mal pensada e governada. Desta vez não foi assim: um dia depois do pandemónio instalado houve acção, os políticos não viraram a cara, não deixaram correr o marfim, não se comportaram como meninos de coro; perceberam a angústia dos comerciantes mas também a dos residentes. É evidente que esta era a grande oportunidade para a autarquia mandar avançar uma buldozzer e remover aquela rotunda manhosa; quem sabe até gastar mais uns milhares e mudar o rosto à Avenida do Brasil que parece ter sido desenhada e pensada por políticos e técnicos russos dos anos 40. Só assim se percebe que as vias tenham ficado tão estreitinhas, que os autocarros tenham dificuldade em fazer manobras para entrar e sair da central de camionagem, e que o separador central seja uma verdadeira homenagem aos engenheiros alemães da antiga Alemanha comunista.