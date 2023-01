São Madelino não faz milagres

A Câmara de Santarém e a Fundação Inatel disputam a propriedade do antigo pavilhão do Inatel, hoje uma ruína assombrada que mancha a paisagem no centro da cidade.

O município, liderado pelo social-democrata Ricardo Gonçalves, quer tomar posse do mamarracho e mandá-lo abaixo. Mas do outro lado está a Fundação liderada pelo socialista Francisco Madelino (um coleccionador de cargos públicos, actualmente também presidente da Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos), que se recusa a entregar as chaves do imóvel alegando que é da Inatel. Madelino devia agradecer ao município escalabitano por o querer livrar daquele mamarracho que envergonha o nome da Fundação Inatel, mas em vez disso mostra que é um santo ribatejano que não faz milagres, nem ajuda a fazê-los....