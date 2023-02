Mais um fenómeno do Entroncamento

Na cerimónia da entrega de prémios da estafeta Rio Maior – Alcanena, que decorreu no domingo, quando chegou a hora de entregar os prémios colectivos no escalão de Veteranos foram chamando as várias equipas e quando chegou a altura do grande vencedor, o CLAC do Entroncamento, não apareceu ninguém para receber a taça. A chamada foi repetida uma e outra vez até se deduzir que os atletas teriam ido tomar banho antes da entrega dos troféus. E como não havia meio de os vencedores chegarem, lá se tirou a foto da praxe só com a taça no lugar mais alto. Só que as coisas não eram bem assim e, minutos depois, foi anunciado que teria que haver nova distribuição dos prémios dos Veteranos pois o CLAC não só não tinha ganho como nem sequer tinha participado na prova. Está visto que os fenómenos do Entroncamento continuam em alta, e agora até fora de portas… E, assim, a Casa do Povo de Alcanena lá levou a taça.