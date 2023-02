Maria do Céu e os ‘amigos’ da CAP

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) anda muito indignada com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, a quem não se cansa de apelidar de incompetente. Em manifestação realizada na passada semana o presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, disse mesmo que se o primeiro-ministro se preocupa com a agricultura nacional devia substituir a governante e antiga presidente da Câmara de Abrantes. Perante tanta contestação vamos ver se a ribatejana Maria do Céu Antunes se aguenta no lugar até à próxima Feira Nacional de Agricultura e volta a Santarém para trocar sorrisos e beijinhos com os patrões da CAP e do CNEMA, como se fossem os melhores amigos desta vida….