Os bitaites de João Serrano

Na reunião, realizada a 12 de Janeiro, no período destinado à intervenção do público, João Serrano disse ser “humilhante” a forma como a AIDIA estava a ser tratada pela Câmara da Chamusca, acusando o município de ter deixado “apodrecer uma embarcação avieira” propriedade da AIDIA. Disse ainda que Paulo Queimado, enquanto presidente da Câmara da Chamusca, recusava-se a pagar 800 euros por trabalhos a mais na reparação do barco. Na última reunião camarária de Alpiarça, realizada a 26 de Janeiro, Serrano voltou ao assunto mas desta vez para criticar O MIRANTE por ter dado voz aos seus desabafos e ainda deu alguns bitaites sobre o que é ou não é notícia. Enfim, o homem parece andar meio baralhado das ideias e, por isso, o Cavaleiro Andante promete ‘não bater mais no ceguinho’....