Uma oliveira preciosa e bem guardada

A oliveira milenar de Casais de São Brás, no concelho de Santarém, foi uma das candidatas a Árvore do Ano 2022 tendo ficado no 9º lugar.

O exemplar, situado junto à capela da aldeia, terá cerca de 3 mil anos e o segredo da sua longevidade pode estar relacionado com a exemplar guarda que lhe é feita por alguns cães do lugar. O Cavaleiro Andante viu-se e desejou-se para poder saltar da montada e fotografar, em paz e sossego, a vetusta relíquia vegetal, já que os corpulentos e zelosos guardas não lhe largavam as canelas. Num momento de distracção dos vigilantes lá conseguiu os seus intentos, provavelmente com uma mãozinha milagrosa de São Brás, que assim ajudou o Cavaleiro Andante a sair do local sem as canelas esfarrapadas e os fundilhos das calças rotos….