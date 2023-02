Na noite temática “Novo Aeroporto – Parte I”, organizada em Santarém pela delegação distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros”, políticos, pilotos, urbanistas, engenheiros, dirigentes associativos e público foram unânimes: com mais de meio século a falar-se do assunto é hora de os políticos tomarem decisões e indicarem onde se vai construir o novo aeroporto. Só faltou mesmo alguém dizer: “Construam-no, porra!”, como alguém escreveu há muitos anos junto à então ainda inexistente Barragem do Alqueva, outro projecto que demorou décadas a sair do papel.