O presidente da distrital do PSD de Santarém, João Moura, esteve na Convenção do Chega como convidado tendo aparecido de rompante nas televisões ao lado do vice do partido, Miguel Pinto Luz, e do representante da Câmara de Santarém, João Leite.

Curiosamente, João Moura divergiu em quase tudo o que o vice-presidente do partido disse à comunicação social sobre o Chega e o seu papel na vida democrática portuguesa. O episódio não ficará para a história nem certamente será motivo para os social-democratas pedirem meças um ao outro; mas não deixa de ser significativo que João Moura tenha sido convidado para esta convenção. O Cavaleiro Andante espera que um dia destes o tiro não lhe saia pela culatra já que o deputado do PSD é um daqueles que André Ventura mais gosta de bater por misturar alhos com bugalhos, ou seja, negócios públicos com privados.