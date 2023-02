Um pouco conhecido vice-presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Santarém, chamado António Gonçalves, fez um comentário no Facebook, a poucas horas do jogo entre o Santa Clara e o Benfica, sobre a provável ausência do craque benfiquista Rafa, que deu polémica. “Tenho medo é de outro artista que está em campo”, escreveu o dirigente e benfiquista confesso. O antigo árbitro internacional Duarte Gomes, agora comentador, não gostou do que leu e interpretou a mensagem como uma indirecta ao árbitro da partida, Fábio Veríssimo, dizendo mesmo que António Gonçalves devia abandonar as funções de dirigente associativo. A partir daí ficou o baile armado, o mexerico ganhou asas nos jornais desportivos e António Gonçalves, mesmo justificando-se que não se referia ao árbitro, lá teve que gramar com os tais 5 minutos de fama a que todos têm direito. O Cavaleiro Andante aposta que tão cedo não se mete noutra....