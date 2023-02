Um presidente com fetiche por caravanas?

O presidente da Câmara de Almeirim deve estar à espera de ser nomeado para o prémio de autocaravanismo, na categoria de autarca mais entusiasmado pelo sector, com tanta publicação que faz do parque de caravanas nas suas páginas das redes sociais. O parque parece a obra mais importante de Almeirim das últimas décadas apesar de os sistemas electrónicos de entrada ficarem desactivados poucos dias depois e o espaço continuar de cancelas abertas. As publicações são tantas nas suas páginas nas redes sociais que Pedro Ribeiro arrisca-se a estar nomeado também na categoria de fetiche. Não se sabe se o presidente quer impressionar ou mandar algum recado a alguém, mas até já há quem tenha saudades das publicações dos jantares do autarca com uma posta de peixe e três couves de Bruxelas num prato “dinner”… só para desenjoar! .