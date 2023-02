Paga e não bufa!!

A eleita do movimento independente António Inácio Póvoa Mais Forte, Rosa Barral, foi às consultas de recurso no Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria

A eleita do movimento independente António Inácio Póvoa Mais Forte (AIPMF) na Assembleia de Freguesia da União de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Rosa Barral, foi às consultas de recurso no Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria no final de Janeiro e ficou chocada com o que viu. Novos e velhos, ao frio e ao vento, alguns de pé e outros sentados, à espera de serem chamados para uma consulta. Do mal o menos valeu o toldo colocado pela junta - e que foi primeiramente reclamado pelo AIPMF - para mitigar o desconforto da espera. Tudo isto enquanto o edifício, quentinho, estava vazio. Ele há mesmo coisas difíceis de explicar: será ainda o cagaço da Covid-19 a falar mais alto?.